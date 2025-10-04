Region Tschernihiw verstärkt Luftabwehrsystem nach Beschuss, regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 4. Oktober haben die Russen die Region Tschernihiw mit Angriffsdrohnen angegriffen. Die Region hat angekündigt, dass sie ihr Luftverteidigungssystem verstärkt und die Stromversorgung wiederherstellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus.

Chaus betonte, dass die regionale Militärverwaltung derzeit mit dem Militärkommando zusammenarbeitet.

„Die Aufgabe der regionalen Militärverwaltung ist es, die dringend benötigte Ausrüstung und spezielle Mittel bereitzustellen“, sagte er.

Beschuss der Region Tschernihiw

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung hat der Feind bei einem weiteren Drohnenangriff in der Nacht mehrere wichtige Stromversorgungseinrichtungen beschädigt. Nach Angaben des regionalen Stromversorgers waren etwa 50.000 Verbraucher von den Stromausfällen betroffen. Stromtechniker haben damit begonnen, sie wieder mit Strom zu versorgen.

Ebenfalls in der Nacht griffen die Russen eine Infrastruktureinrichtung in der Stadt Tschernihiw an. Rettungskräfte sind derzeit damit beschäftigt, die Folgen des Angriffs zu beseitigen (Bild).

Lage im Energiesektor

In der Region kommt es weiterhin zu stündlichen Stromausfällen. Nach Angaben des regionalen Energieversorgungsunternehmens werden die Ausfälle von nun an im Abstand von drei Stunden erfolgen (drei Stunden Stromversorgung und drei Stunden ohne Stromversorgung).

„Die Stromtechniker tun alles, um trotz der Situation weitere Stromausfälle zu vermeiden. In einigen Gemeinden und Städten wird es eine gewisse Entlastung geben“, sagte Chaus.

Russische Streiks im Energiesektor