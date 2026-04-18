In der Region Winnyzja sind eine Lokomotive und ein „Intercity+“-Zug zusammengestoßen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Gebiet Winnyzja kam es am Bahnhof Brailiv zu einer seitlichen Kollision zwischen einer Lokomotive eines privaten Steinbruchs und dem Personenzug „Intercity+“ auf der Strecke Kiew – Przemyśl.

Dies teilt „Ukrsalisnyzja“ mit.

Alle 576 Passagiere an Bord sowie die Bahnmitarbeiter blieben unverletzt. Sie wurden am Bahnhof untergebracht, ein Ersatzzug ist bereits auf dem Weg zu ihnen.

„Ukrsalisnyzja“ teilt mit, dass das Bahnpersonal Informationen von den Fahrgästen über geplante Umstiege sammelt und bereits mit dem Grenzschutz in Kontakt steht, damit alle Zoll- und Grenzformalitäten so zügig wie möglich abgewickelt und die Verspätung des Zuges minimiert werden.

„Außerdem stimmen wir uns mit den Betreibern anderer Eisenbahnen ab, um die Anschlussverbindungen so weit wie möglich aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrsalisnyzja versichert, dass der Vorfall eingehend untersucht wird; ein Team sei vor Ort, „um Hilfe zu leisten und die Umstände zu klären“.