​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die besetzte Krim meldet eine „schwierige Situation“ mit Treibstoff, und Videos von Warteschlangen an Tankstellen werden online gestellt.

Quelle: „Krim. Realii, „Chp / Sewastopol“

Einzelheiten: Laut Videos, die in sozialen Medien gepostet wurden, bildeten sich am Abend des 26. September und am Morgen des 27. September lange Schlangen an den Tankstellen.

Russischen Medien zufolge hat die Hälfte der Tankstellen auf der Krim den Verkauf von Benzin eingestellt.

„Krym.Realii“ schreibt, dass sich die Situation mit dem Treibstoff seit zwei Wochen verschlechtert hat.

Das Medienhaus gibt an, dass der Grund dafür die neue Taktik des ukrainischen Militärs ist, das in diesem Jahr Ölraffinerien zu seinen Hauptzielen gemacht hat.

Die Besatzungsbehörden rufen dazu auf, „keine Hektik zu erzeugen“ und keinen Treibstoff „zum Mitnehmen“ zu kaufen.

Die Medien berichten, dass diese Krise ein Rekordausmaß erreicht hat.