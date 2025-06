Russen besetzen Dorf in der Region Sumy - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Angreifer sind auch in Kindrashivka in der Region Charkiw und Yablunivka in Donetschyna vorgedrungen, wie ein analytisches Projekt berichtet.

Seit dem 8. Juni haben russische Truppen Loknya in der Region Sumy besetzt und sind in Kindrashivka und Yablunivka vorgerückt. Dies berichten die Analysten des Projekts DeepState am Sonntag, den 8. Juni.

„Karte aktualisiert. Der Feind hat Loknya (Dorf in der Landgemeinde Yunakivka im Bezirk Sumy der Region Sumy) besetzt und ist auch nach Kindrashivka (Dorf im Bezirk Kupjansk der Region Charkiw) und Yablunivka (Dorf in der Landgemeinde Ilyinivka im Bezirk Kramatorsk der Region Donezk) vorgedrungen“, heißt es in der Meldung.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurde in der Region Sumy die Zone der obligatorischen Evakuierung der Bevölkerung erweitert. Insgesamt fallen 213 Siedlungen unter die Zwangsevakuierung. Auch in letzter Zeit sind russische Truppen aktiv in der Nähe von bewohnten Gebieten in den Regionen Sumy, Charkiw und Donezk vorgerückt. Im Laufe der Woche gelang es der russischen Armee, mehr als 100 Quadratkilometer ukrainisches Territorium zu erobern.

Zuvor hatte DeepState berichtet, dass russische Besatzungstruppen Kostyantynivka im Norden der Region Sumy eingenommen haben.