Russen greifen einen Kleinbus bei Cherson an: zwei Tote und sechs Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 9. August, gegen 08:30 Uhr, haben russische Truppen in den Vororten von Cherson einen Kleinbus mit einer Drohne angegriffen. Dabei wurden zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft von Cherson

Einzelheiten: Den Ermittlungen zufolge hat eine russische Drohne ein öffentliches Verkehrsmittel getroffen, das in den Vororten von Cherson unterwegs war. Alle Opfer befanden sich in dem Bus.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Cherson hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das zum Tod von Menschen geführt hat (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Staatsanwälte und Polizeiermittler erfassen und dokumentieren weiterhin die Folgen des Angriffs.