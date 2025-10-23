Russen griffen einen Bahnhof in Sumy an: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein russischer Drohnenangriff hat zwei Angestellte eines Bahnhofs in Sumy verletzt.

Russische Truppen haben in der Nacht einen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in Sumy durchgeführt. Infolge des Angriffs wurden zwei Angestellte der Bahn verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorov, am Donnerstag, den 23. Oktober, auf Telegram.

„Ein 35-jähriger Mann wurde mit einer Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert, Sanitäter leisten die notwendige Hilfe – es besteht keine Lebensgefahr“, schrieb er. Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurde dem zweiten Opfer noch vor Ort geholfen. Wir möchten daran erinnern, dass am 20. Oktober wegen des russischen Angriffs auf die Eisenbahninfrastruktur in Richtung Sumy mehrere Züge verspätet waren. am 21. Oktober griff eine russische Angriffsdrohne Sumy an, neun Zivilisten wurden verletzt.