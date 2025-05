Russen griffen die Region Sumy mit Drohnen an: Es gibt ein Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Zivilist wurde in der Gemeinde Bilopolska durch einen Drohnentreffer getötet. Ein weiteres Opfer befindet sich in ernstem Zustand im Krankenhaus.

In der Region Sumy wurde infolge des russischen Drohnenangriffs eine Person getötet, eine weitere schwer verletzt, außerdem wurden ein Bauernhof, zivile Infrastruktur und Wohnhäuser beschädigt. Dies teilte der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung am Donnerstag, den 29. Mai mit.

„In dieser Nacht haben russische Truppen erneut zivile Objekte in mehreren Gemeinden der Region Sumy mit Angriffsdrohnen angegriffen. Bilopolska gromada – ein Zivilist wurde infolge des Treffers getötet. Ein weiteres Opfer befindet sich in ernstem Zustand im Krankenhaus. Wohnhäuser wurden zerstört“, heißt es in dem Bericht.

In der Gemeinde Verkhnesyrovat haben die Russen die zivile Infrastruktur beschädigt und in Rechkivska – ein Privathaus zerstört.

Russische Truppen trafen auch das Gebiet des Bauernhofs in der Gemeinde Nedrigailivska – dort fingen Lagerhallen mit landwirtschaftlichen Geräten Feuer.

