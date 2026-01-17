Die Russen haben Charkiw zum zweiten Mal innerhalb eines Tages angegriffen: Kritische Infrastrukturen werden erneut angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstagabend, den 17. Januar, haben die russischen Angreifer erneut in Charkiw zugeschlagen. Es ist nun bekannt, dass der Angriff an mindestens zwei Orten stattfand.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Charkiwer Bürgermeisters Igor Terechow.

„Eine feindliche Molniya-Drohne hat ein Nicht-Wohngebäude im Stadtteil Sloboda getroffen. Es gibt derzeit keine Toten oder Verletzten“, hieß es in der Nachricht um 18:41 Uhr.

Später, um 19:11 Uhr, schrieb Terechow, dass eine weitere Ankunft im Bezirk Sloboda stattgefunden hatte. Diesmal hat ein unbemanntes Luftfahrzeug von Molniya eine kritische Infrastruktureinrichtung getroffen. Die Folgen werden derzeit untersucht.

Beschuss von Charkiw