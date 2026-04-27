Die Russen haben an diesem Abend zweimal Parkplätze in Sumy angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Beim ersten Angriff wurden 15 Lastkraftwagen und zwei Busse beschädigt. Durch den zweiten Angriff wurden sieben Fahrzeuge beschädigt.

Russische Truppen griffen an einem Abend zweimal Parkplätze in Sumy an. Beide Angriffe ereigneten sich im Stadtteil Kovpakivskyj, wie der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Serhij Kryvoschejenko, mitteilte.

Durch den ersten Treffer einer russischen Drohne wurden 15 Lastwagen und zwei Busse beschädigt. Über diesen Angriff wurde nach 18 Uhr berichtet.

Einige Stunden später teilte Krivoschejenko mit, dass die Russen mit einer Drohne einen weiteren Parkplatz im Bezirk Kowpakow in Sumy angegriffen hätten.

Durch den Angriff wurden sieben Fahrzeuge beschädigt, es gab keine Verletzten.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Dienstag, dem 21. April, griff die russische Armee Sumy massiv mit Drohnen an. An den Einschlagstellen brach ein Feuer aus. Bei dem Angriff wurden 15 Menschen verletzt, darunter drei Jugendliche.