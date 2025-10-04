Russen haben einen Einwohner der Region Charkiw getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben das Dorf Gusinka im Bezirk Kupjansk mit Artillerie beschossen. eine 57-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt die Straße entlangging, wurde getötet.

In dem Dorf im Gebiet Charkiw wurde durch feindlichen Beschuss eine Frau getötet. Darüber am Samstag, den 4. Oktober, berichtete der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Charkiw.

Es wird berichtet, dass die Truppen der Russischen Föderation am 4. Oktober gegen 11:40 Uhr das Dorf Gusinka im Bezirk Kupjansk unter Artilleriebeschuss genommen haben. eine 57-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt auf der Straße spazieren ging, wurde getötet.

Die Wohnhäuser des Dorfes wurden beschädigt.