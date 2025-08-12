FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Russen haben zwei Bezirke in der Region Dnipropetrowsk beschossen: eine Frau wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Durch den russischen Beschuss in der Region Dnipro wurde eine Person verletzt und Wohnhäuser sowie eine Kultureinrichtung beschädigt.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhij Lyssak auf Telegram

  • Direkte Ansprache des Chefs der Region: .* „Bis zum späten Abend und am Morgen hat der Aggressor den Bezirk Nikopol mit Artillerie und FPV-Drohnen beschossen. Sie zielten auf Nikopol selbst und die Gemeinde Myrovska. Eine 55-jährige Frau wurde verletzt. Sie wurde in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Hochhäuser und eine Stromleitung wurden beschädigt.“

Einzelheiten: Die Russen haben den Bezirk Sinelnykivka mit Drohnen angegriffen. Ein ungenutztes Gebäude in der Gemeinde Mezhivska fing Feuer und eine kulturelle Einrichtung wurde beschädigt.

