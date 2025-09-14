Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen rückten gleichzeitig in die Regionen Saporischschja und Charkiw vor, fügten Analysten hinzu.

Die ukrainischen Streitkräfte in Richtung Sumy haben die russischen Eindringlinge unter den Grenzsiedlungen Konstantinowka und Nowokonstantinowka in der Siedlungsgemeinschaft Chotyn zurückgedrängt. Dies berichteten Analysten des Projekts DeepState.

Zur gleichen Zeit besetzten die Russen die Ortschaft Temirowka der Gemeinde Gulyaypol in der Region Saporischschja in Richtung Nowopawliwka.

Ein Vormarsch des Feindes wurde auch in Kupjansk im Gebiet Charkiw und in der Nähe von Nowoiwanowka verzeichnet.

Wir werden daran erinnern, dass Dnipro in der operativ-strategischen Gruppierung der Truppen sagte, dass die Russen weiterhin versuchen, Kräfte am nördlichen Stadtrand von Kupjansk zu sammeln. Der Ausgang der Pipeline, den die Angreifer nutzten, um Personal in die Stadt zu bringen, steht unter der Feuerkontrolle der ukrainischen Verteidiger.

Es fügte hinzu, dass es mehrere Pipelines in der Gegend von Kupjansk gibt, drei von vier Strängen wurden bereits beschädigt und überflutet.

Zuvor hatte DeepState erklärt, dass die Russen nach den Vorfällen in der Nähe von Suja und in Awdijiwka zum dritten Mal die Rohre zum Einschleusen ihrer Gruppen benutzt hätten.