Russen verwundeten am Morgen 3 Menschen in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Invasoren greifen die Zivilbevölkerung in der Region Cherson weiterhin mit Drohnen an – allein am Morgen wurden 3 Menschen verletzt.

Quelle: Cherson Regionale Militärverwaltung in Telegram