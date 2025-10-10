Russische Angriffe auf die Infrastruktur: Die Botschafter der G7-Staaten kamen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Teilnehmer diskutierten über russische Angriffe auf die Energie- und zivile Infrastruktur und die Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr weiterer Angriffe.

Die Botschafter der G7-Staaten hielten am 10. Oktober ein Dringlichkeitstreffen mit Energieministerin Svitlana Hrynchuk und Vertretern des Energiesektors ab, um die Unterstützung aufgrund der russischen Angriffe auf die Energie- und zivile Infrastruktur zu besprechen. Dies geht aus einer Erklärung einer Gruppe von Botschaftern der G7-Länder in der Ukraine hervor.

An dem Treffen nahmen auch Vertreter der National Joint Stock Company Naftohas of Ukraine, Ukrenerho, Energoatom teil.

Erinnern Sie sich daran, dass nach einem massiven russischen Angriff auf das Energiesystem in neun Regionen der Ukraine Stromausfälle zu verzeichnen sind.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha forderte die Partner auf, entschlossen auf die russischen Angriffe auf kritische zivile Infrastrukturen zu reagieren, die in der Nacht des 10. Oktober von Russland gestartet wurden.