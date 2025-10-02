Russische Armee beschießt Ukrsalisnyzja-Depot in Odessa, ein Verletzter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 2. Oktober startete die russische Armee einen massiven Angriff auf das Ukrsalisnyzja-Depot in Odessa.

In der Nacht zum 2. Oktober hat die russische Armee einen massiven Angriff auf das Ukrsalisnyzja-Depot in Odessa gestartet.

Dies teilte der Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung Olexij Kuleba mit.

Er stellte fest, dass ein Zugführer Schrapnellwunden erlitten hat. Er wird mit allen notwendigen Mitteln versorgt.

Es gab auch Angriffe auf die Eisenbahninfrastruktur der Grenzgemeinden im Norden, insbesondere in Konotop. Die Züge hielten in sicherer Entfernung von dem betroffenen Gebiet an. Seit dem Morgen fahren alle Züge wieder, und das Kontaktnetz ist unter Strom, sagte Kuleba.

Aufgrund des Angriffs verkehren einige Züge in Richtung Tschernihiw und Sumy mit Verspätungen.

Zur Wiederholung:

In der Nacht zum 27. September haben russische Angreifer die Eisenbahninfrastruktur der Region Odessa angegriffen. Es gab keine Verletzten unter den Bahnmitarbeitern oder Passagieren.