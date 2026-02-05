Russische Streitkräfte haben die Eisenbahnstrecke in der Region Sumy beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das russische Militär hat den Bezirk Schostka beschossen, wobei Eisenbahnwaggons und Gebäude der Eisenbahn getroffen wurden.

Dies berichtet der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau und Minister für Gemeinde- und Territorialentwicklung, Olexij Kuleba.

Der Angriff traf auch den „Waggon der Unzerbrechlichkeit“, der in der Gemeinde zum Heizen der Bewohner aufgestellt ist. Auch Gebäude der Eisenbahn und eine Lokomotive wurden beschädigt. Trotz des Angriffs nahmen die Eisenbahner den Zugverkehr wieder auf, sobald es die Sicherheitslage zuließ.

Auch eine Eisenbahnerin wurde beschossen und musste medizinisch versorgt werden.

Auch die Energieinfrastruktur der Eisenbahn in diesem Gebiet wurde gezielt beschossen, berichtete Kuleba.

Darüber hinaus griff der Feind mit Drohnen einen Bahnhof im Bezirk Ochtyrka an. Technische Räume und Gleise wurden beschädigt. Alles wird zügig wiederhergestellt.

„Der Feind versucht, den Zugverkehr zu stoppen, die ukrainische Eisenbahn verstärkt die Sicherheitsprotokolle und setzt den Verkehr fort“, erklärte Kuleba.

Zur Erinnerung:

Seit Jahresbeginn wurden 217 russische Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine registriert, die Dienste arbeiten weiterhin daran, die Folgen der erneuten massiven Beschüsse zu beseitigen.