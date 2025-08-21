Russische Truppen griffen die Gasversorgungsinfrastruktur mit Drohnen an, Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben gestern Abend, am 21. August, die Gasversorgungsinfrastruktur der Ukraine mit Angriffsdrohnen angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Energieministeriums der Ukraine.

„In der Nacht vom 20. auf den 21. August wurde eine der Einrichtungen des ukrainischen Gasübertragungsnetzes von einem russischen Luftangriff getroffen“, teilte das Energieministerium mit.

Berichten zufolge sind Experten dabei, den von den Russen verursachten Schaden zu bewerten. Dank des Einsatzes der Mitarbeiter konnte der Schaden lokalisiert werden.

Russische Angriffe auf den Energiesektor

Zur Erinnerung: Die Russen haben in letzter Zeit verstärkt Angriffe auf die Infrastruktur der Gasversorgung mit Drohnen und Raketen verschiedener Typen durchgeführt.

So hat Russland in der Nacht zum 19. August einen massiven Angriff auf die Region Poltawa gestartet. Treffer wurden in den Bezirken Krementschuk und Lubny verzeichnet, wo Verwaltungsgebäude von Energieunternehmen beschädigt wurden.

Insbesondere startete der Feind an diesem Tag einen weiteren Angriff auf die Ölraffinerie- und Gasinfrastruktur der Region Poltawa. Gleichzeitig setzte der Feind Marschflugkörper und Angriffsdrohnen ein.

Darüber hinaus griff Russland Anfang August mit Dutzenden von Drohnen eine Gastransportinfrastruktur nahe der Grenze zu Rumänien an. Über diese Station wurde Gas aus den Vereinigten Staaten und Aserbaidschan in die Ukraine geliefert.