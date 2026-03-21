Russische Truppen haben in der Region Dnipropetrowsk zwei Menschen getötet und fünf verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Dnipropetrowsk kamen durch Angriffe feindlicher Drohnen zwei Menschen ums Leben, fünf wurden verletzt, Häuser und Infrastruktur wurden beschädigt.

Infolge feindlicher Angriffe in der Region Dnipropetrowsk kamen am Samstag zwei Menschen ums Leben, fünf weitere wurden verletzt.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Zitat: : „Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Fünf wurden verletzt, darunter ein Kind. Der Feind hat zwei Bezirke der Region mehr als 30 Mal mit Drohnen angegriffen.“

Details: : Im Bezirk Synelnykiv wurden die Gemeinden Mykolajivka und Wassylkivka angegriffen. Autos brannten, ein Wohnhaus wurde zerstört. Zwei Männer kamen ums Leben.

Im Bezirk Nikopol waren das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Pokrowka, Marhanezk, Mirivka und Tscherwonohryhorivka betroffen. Infrastruktur, Privathäuser und Geschäfte wurden beschädigt.

Fünf Menschen wurden verletzt. Eine 55-jährige Frau wurde in schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls im Krankenhaus befinden sich zwei Jungen im Alter von 7 und 18 Jahren sowie eine 45-jährige Frau. Ihr Zustand wird von den Ärzten als mittelschwer eingestuft. Ein 46-jähriger Mann wird ambulant behandelt.