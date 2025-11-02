Russischer Beschuss unterbricht Stromzufuhr in vier Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund des russischen Beschusses sind die Verbraucher in drei Regionen teilweise ohne Strom und in der Region Donezk vollständig ohne Strom.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

„Heute hat der Feind erneut Stromanlagen getroffen – die Region Donezk ist komplett ohne Strom, teilweise sind Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Charkiw und Tschernihiw ohne Strom“, heißt es in der Erklärung.

Wo es die Sicherheitslage erlaubt, haben die Energieunternehmen bereits mit der Wiederherstellung der Stromversorgung begonnen.

Zur Erinnerung:

