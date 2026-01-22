Russland beschießt ein Haus in Krywyj Rih mit ballistischen Raketen: 11 Verletzte, darunter drei Kinder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Nachmittag des 22. Januar hat Russland ein zweistöckiges Wohnhaus mit ballistischen Raketen angegriffen. Die Zahl der Opfer stieg auf 11, darunter drei Kinder.

oleksandr Vilkul, Leiter des Verteidigungsrates von Krywyj Rih, ukrainische Luftwaffe, Olexander Hanzha, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipro

*:* Laut Vilkul wurde Krywyj Rih mehr als 10 Stunden lang von russischen Angriffsdrohnen angegriffen, und nach einigen Minuten der Ruhe wurde die Stadt erneut in Alarmbereitschaft versetzt

Er berichtete von Explosionen und einem Raketenangriff, und die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine schrieb über die Bedrohung der Stadt durch ballistische Raketen.

*:* Später meldete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipro, dass die Angreifer einen Raketenangriff auf ein zweistöckiges Wohnhaus verübt hätten.

Nach vorläufigen Berichten wurden fünf Menschen verletzt, darunter ein eineinhalbjähriger Junge.

Das Kind befindet sich in einem mäßigen Zustand und wird medizinisch betreut. Ein 55-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau befinden sich ebenfalls im Krankenhaus. Zwei weitere Anwohner werden zu Hause behandelt.

Update um 13:52 Uhr: Ganja schreibt, dass die Zahl der Verletzten auf 11 gestiegen ist.

Ganjas direkte Aussage: „Unter ihnen sind drei Kinder. Neben einem eineinhalbjährigen Jungen sind die Mädchen 8 und 10 Jahre alt. Sie wurden in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus gebracht.“