Russland beschießt die Region Dnipropetrowsk mit Drohnen, Artillerie und Bomben: zwei Menschen werden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag haben russische Truppen die Region Dnipro mit Drohnen, Artillerie und Bomben beschossen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak

Einzelheiten: Im Bezirk Nikopol wurden das Bezirkszentrum, sowie die Gemeinden Marhanezka, Chervonohryhorivska, Pokrovska und Myrivska getroffen.

Ein 68-jähriger Mann wurde bei dem Angriff verletzt und wird ambulant behandelt. Infrastruktur, vier Privathäuser, mehrere Nebengebäude, ein Auto und eine Gasleitung wurden beschädigt.

Im Bezirk Sinelnykivka beschoss der Feind die Gemeinde Malomykhailivka mit Fliegerbomben. Eine 76-jährige Frau wurde verwundet. Ein Kindergarten, Garagen und Wohngebäude wurden zerstört.

Am Abend wurden Einschläge in den Bezirken Dniprovsky und Pawlohradsky verzeichnet. Als Folge des Drohnenangriffs brannte trockenes Gras.

Was vorausging: .*