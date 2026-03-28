Russland hat einen ukrainischen Seehafen angegriffen: Welche Folgen hat dies?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen hat der Feind einen Angriff auf die Infrastruktur eines der Häfen im Großraum Odessa verübt; es wurden mehrere Treffer auf dem Gelände des Unternehmens und des angrenzenden Terminals verzeichnet.

Dies teilt die Verwaltung der Seehäfen der Ukraine mit.

Durch den Beschuss wurden Teile der Anlegeinfrastruktur sowie eine der technischen Anlagen beschädigt, heißt es in der Mitteilung.

Es gibt keine Verletzten. Vor Ort sind Einheiten des Staatlichen Notdienstes (DSNS), die zuständigen Hafenbehörden und andere Rettungsdienste im Einsatz – die Beseitigung der Folgen und die Begutachtung der Schäden dauern an.

Der Hafen setzt seinen Betrieb unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage fort, teilte die AMPU mit.

„In einem der Häfen wurden durch einen Drohnenangriff eine Getreidegalerie und ein leerer Tank beschädigt. Es liegen keine Informationen über Verletzte vor“, teilte auch der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Odessa, Oleg Kipper, mit.