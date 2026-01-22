Russland hat im Laufe des Tages 1.070 Soldaten verloren - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden neun Panzer und 178 Fahrzeuge der Russen zerstört.

Russland hat im Krieg gegen die Ukraine im Laufe des vergangenen Tages weitere 1.070 seiner Angreifer verloren. Dies geht aus den Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die auf Facebook veröffentlicht wurden.

Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation vom 24.02.22 bis zum 22.01.26 beliefen sich vorläufig auf: