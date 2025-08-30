Russland hat seine Angriffe auf Kiew, Dnipro und Saporischschja zynisch gerechtfertigt: Es droht mit einer Offensive

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Russische Föderation hat ihre jüngsten Angriffe auf die Ukraine zynisch gerechtfertigt. Außerdem hat Moskau mit einer neuen „Offensive“ an der Frontlinie gedroht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des russischen Verteidigungsministeriums.

Insbesondere hielt der Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Waleri Gerassimow, heute ein Briefing ab, in dem er eine Reihe von Erklärungen abgab. Er behauptet, dass Russland weiterhin angeblich „ausschließlich militärische und militärisch-industrielle Einrichtungen der Ukraine“ angreift.

„Im Laufe des Frühjahrs und Sommers wurden 76 wichtige Einrichtungen angegriffen. Vorrangig werden Unternehmen angegriffen, die Raketensysteme und Langstrecken-Drohnen herstellen“, sagte Gerasimow.

Ihm zufolge wurde im Juli und August eine Reihe von Angriffen auf wichtige Produktionsstätten durchgeführt, die „an der Entwicklung des operativen und taktischen Komplexes Sapsan beteiligt sind“. Dabei wurden Konstruktionsbüros, Werkstätten für die Herstellung von Kampfteilen, Kontrollsystemen und Raketentriebwerken „zerstört“.

Russlands zynische Rechtfertigung für die Angriffe auf ukrainische Städte