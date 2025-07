Der Salzabbau wird in der Region Iwano-Frankiwsk wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das in Charkiw ansässige Unternehmen Planet Comfort LLC hat eine Sondergenehmigung für den Abbau von Steinsalz (Halit) im Jahr 2023 erhalten.

Die Lagerstätte Dolyna in der Region Iwano-Frankiwsk plant die Wiederaufnahme des Salzabbaus. Dies gab der Bürgermeister der Gebietskörperschaft Dolyna, Ivan Dyriv, bekannt.

Die Salzlagerstätte Dolynskoje ist eine der ältesten in der Ukraine – seit dem X. Jahrhundert wird hier Salz abgebaut. Außerdem war die Saline Dolynskiy bis Mitte des XX. Jahrhunderts eines der größten Unternehmen der Stadt.

„Jetzt sind die Arbeiten zur Wiederherstellung des Salzabbaus in vollem Gange. Das sind nicht nur Versprechungen, sondern konkrete Schritte: Die Arbeiten am Projekt zur Erschließung der Dolinskoje-Lagerstätte sind aktiv im Gange, und eine gründliche Umweltverträglichkeitsprüfung ist im Gange“, so Dyriv.

Experten des Staatlichen Forschungs- und Konstruktionsinstituts für Basischemie Niohim arbeiten an einer Konstruktionslösung für das zukünftige Salzwerk.

„Die Wiederaufnahme des Salzabbaus im Tal ist nicht nur ein wirtschaftliches Projekt. Es ist ein Symbol der Wiederbelebung, eine Rückkehr zu den historischen Wurzeln und die Eröffnung neuer Horizonte für die Region. Dies ist eine Chance für Dolyna, seinen rechtmäßigen Platz auf der Landkarte des Salzbergbaus in der Ukraine wieder einzunehmen“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das erste Salz in der Region Transkarpatien im Rahmen der Erschließung der Salzlagerstätte Tereblyanskoye in Tyachivshchyna gewonnen wurde.