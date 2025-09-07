Schulden für Gas: "Naftohas und die Regierung suchen nach Möglichkeiten, sie zu begleichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Naftohas und das Ministerkabinett arbeiten an einem Mechanismus, um das Problem der Gasschulden im Heizungssystem zu lösen.

Dies gab der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Serhij Koretsky, nach einem Treffen unter dem Vorsitz von Vizepremierminister Olexij Kuleba bekannt, bei dem es um die Lösung der Situation im Heizungssystem ging.

„Wir müssen ehrlich sein: Es gibt viele Fälle, in denen lokale Regierungen absichtlich nicht für das von ihnen gelieferte Gas bezahlen.

Das passiert sogar in Gebieten, die unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit stabil sind. In solchen Regionen arbeiten einige Unternehmen verantwortungsvoll, während andere absichtlich zulassen, dass sich Schulden anhäufen“, sagte Koretsky.

Seiner Meinung nach ist dies unfair gegenüber allen Verbrauchern, die trotz der schwierigen Bedingungen ihre Rechnungen verantwortungsbewusst bezahlen.

„Gemeinsam mit der Regierung werden wir dieses Phänomen konsequent bekämpfen“, sagte der Naftohas-Chef.

Um es kurz zu machen:

Die Schulden der Ukrainer für Wohnungs- und Versorgungsleistungen erreichten im zweiten Quartal 2025 106,6 Milliarden Hrywnja. Der größte Betrag entfällt auf die Versorgung mit Wärme und Warmwasser – 35,2 Mrd. Hrywnja.