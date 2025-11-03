Schuldenkrise behindert die Entwicklung der erneuerbaren Energien, Rechtsanwalt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das systemische Problem der Schulden auf dem Elektrizitätsmarkt und der Mangel an garantierten Finanzierungen für die Erzeuger erneuerbarer Energien behindern die Entwicklung der grünen Energie in der Ukraine.

Dies erklärte laut RBK Ukrajina Olga Savchenko, Partnerin bei Altelaw & Sempra und Vorsitzende des Rechtsausschusses der Ukrainischen Windenergievereinigung.

Ihr zufolge muss der Staat die finanzielle Stabilität der Branche sicherstellen, indem er Mittel zur Förderung erneuerbarer Energien in der Tarifpolitik der NPC Ukrenerho bereitstellt.

Es ist notwendig, von vornherein Mittel für die zusätzliche Finanzierung erneuerbarer Energiequellen bereitzustellen, so die Juristin. Es gab gute Beispiele dafür, als die Erlöse aus dem Verkauf des zwischenstaatlichen grenzüberschreitenden Stromexportrechts, die NPC Ukrenerho erhielt, teilweise für die Finanzierung erneuerbarer Energien verwendet wurden.

„Es gab eine ausgezeichnete Praxis der Überschüsse im Dispatching-Tarif und der Umverteilung dieser Gelder zur Bezahlung. Ich bin der Meinung, dass diese Mechanismen wieder genutzt werden sollten, wenn sich eine Gelegenheit ergibt“, sagte Sawtschenko.

Der Experte betonte, dass der Tarif der NPC Ukrenerho eine vollständige Deckung der Kosten des Garantierten Abnehmers für die Vergütung von Strom aus erneuerbaren Quellen vorsehen sollte.

„Ich bin der Meinung, dass der Teil des Tarifs, den NPC Ukrenerho an Guaranteed Buyer zahlen muss, zu 100 % abgedeckt werden sollte, damit dieser die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien bezahlen kann. Dies ist äußerst wichtig. Und diese Mittel sollten wirklich für die Zahlungen an die Erzeuger erneuerbarer Energien verwendet werden“, betonte sie.