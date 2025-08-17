In den Sektoren Pokrovske und Novopavlivka, dem Knotenpunkt "Dnipro", wird weiter heftig gekämpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Besatzungstruppen versuchen weiterhin, in der Region Donezk vorzurücken. Nach Angaben der Dnipro Joint Strategic Forces Group bleibt die Situation in zwei Gebieten gleichzeitig angespannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Dnipro Joint Strategic Forces Group.

Im Sektor Pokrovsk versucht die russische Armee, die Agglomeration Pokrovsko-Myrnohrad zu blockieren.

Der Feind führt Angriffsoperationen bei Rodynske, Myrnohrad, Promin, Chunyshyno, Novoekonomichne, Lysivka und Zvirove durch.

Angriffe wurden auch in den Gebieten Udachne, Novopavlivka, Filiya und Horikhove verzeichnet, um die Verwaltungsgrenze der Oblast Donezk zu erreichen.

Die Verteidigungskräfte halten den Angriff zurück und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu.

In Richtung Nowopawliwka konzentrierten die Angreifer ihre Bemühungen in der Nähe von Jalta, Andrijwka-Klewzow, Woskresenka, Maliwka, Nowomykolaiwka, Ternow und Komyschuwakha.

Dort wird weiterhin heftig gekämpft und die russischen Truppen versuchen, die Offensive trotz schwerer Verluste an Personal und Ausrüstung weiterzuführen.

Lage an der Frontlinie