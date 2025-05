Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Mann war seit dem 11. Mai von seinen Angehörigen gesucht worden. Das State Bureau of Investigation wird die Handlungen der Bediensteten des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung überprüfen.

Ein Einwohner von Charkiw, der am 12. Mai aus dem Fenster des territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung des Bezirks gesprungen und gestorben ist, wird seit dem 11. Mai von seinen Angehörigen gesucht. Dies erklärte die Pressesprecherin der Hauptabteilung der Nationalen Polizei im Gebiet Charkiw, Elena Sobolevska, berichtet Ukrinform.

Ihr zufolge untersucht die Polizei genau die Tatsache des Todes des Mannes; die Aktionen der Soldaten Territoriales Zentrum für Personal und soziale Unterstützung, je nach Zuständigkeit, wird das State Bureau of Investigation, wo die relevanten Materialien gesendet wurden, überprüfen.

„Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es liegen noch nicht alle Gutachten vor“, sagte die Polizeisprecherin.

Der Sprecher der territorialen Abteilung des State Bureau of Investigations in Poltawa Alexander Bilka fügte hinzu, dass ab 14 Uhr am Montag, die Dokumente über den Fall in Charkiw, die Agentur noch nicht erhalten hat.

Wir werden daran erinnern, dass in Charkiw am 12. Mai im Gebiet des RTerritorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung und SP 39-jähriger Mann Selbstmord begangen hat, indem er aus dem Fenster des dritten Stocks gesprungen ist.

