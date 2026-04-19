Selenskyj hat berechnet, wie viel Russland durch die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Öl einnehmen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Durch die Lockerung der US-Sanktionen gegen russisches Öl könnte Moskau rund 10 Milliarden Dollar erhalten, die für die Fortsetzung des Krieges gegen die Ukraine verwendet werden.

Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Seinen Angaben zufolge befinden sich derzeit mehr als 110 Tanker der Schattenflotte der Russischen Föderation auf See, die mehr als 12 Millionen Tonnen russisches Öl an Bord haben. Genau diese Mengen, so betonte Selenskyj, könne Russland dank der Lockerung der Sanktionen wieder ohne Konsequenzen verkaufen.

„Jeder Dollar für Öl aus Russland ist Geld für den Krieg“, erklärte der Präsident. Er fügte hinzu, dass diese Mittel direkt in neue Angriffe auf die Ukraine fließen.

Selenskyj betonte, dass russische Tanker gestoppt werden müssten und man ihnen nicht gestatten dürfe, Öl in die Häfen zu liefern.