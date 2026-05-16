Selenskyj: Wir bereiten die nächsten Phasen des Austauschs vor; die Arbeit an den Listen geht weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Selenskyj berichtete über die Arbeiten an einer neuen Phase des Gefangenenaustauschs mit der Russischen Föderation im Rahmen der Vereinbarung „1000 zu 1000“.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Arbeit an den Listen für die nächste Phase des Austauschs im Rahmen der Vereinbarungen im Format „1000 zu 1000“ andauere.

Quelle: : Ansprache des Präsidenten

Wortlaut: : „Wir machen auch weiter, damit es weitere Phasen des Austauschs gibt. Diese Woche fand die erste Phase des Austauschs 1000 zu 1000 statt.

Wir bereiten die nächsten vor. Die Arbeit an den Listen und allen erforderlichen Abstimmungen dauert an.

Ich danke allen Beteiligten. Wir müssen die Ukrainer aus der Gefangenschaft zurückholen. Wir müssen unsere Verbindungen zur Welt, unseren Staat und unser Volk weiter stärken.“

Vorgeschichte: Am Freitag, dem 15. Mai, führten die Ukraine und Russland einen Gefangenenaustausch durch, bei dem 205 ukrainische Staatsbürger zurückgebracht werden konnten.

Hintergrund: :

US-Präsident Donald Trump kündigte am 8. Mai einen dreitägigen Waffenstillstand im Krieg zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation an.