Selenskyj und der Chef der EZB haben über die russischen Vermögenswerte gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es gibt eine Lösung, wie eingefrorene russische Vermögenswerte gerecht verwendet werden können, sagte der Präsident.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Gespräche mit der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde geführt. Dies berichtete der Pressedienst des Präsidialamtes am Freitag, den 10. Oktober.

Die Parteien haben darüber gesprochen, wie eingefrorene russische Vermögenswerte gerecht für die Verteidigung gegen den russischen Krieg und die Wiederherstellung des Lebens in der Ukraine verwendet werden können. Es gibt eine Lösung, wie dies geschehen kann. Wolodymyr Selenskyj dankte Christine Lagarde für ihre Unterstützung, so der Bericht.

Der Staatschef wies darauf hin, dass in Europa ein ausreichender politischer Wille vorhanden sein sollte, denn dort sind die meisten dieser Mittel konzentriert. Er fügte hinzu, dass die meisten Partner die ukrainische Position in dieser Frage unterstützen, so dass die Ukraine auf Taten zählen kann.

Selenskyj vereinbarte mit dem Chef der EZB, eng mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs zusammenzuarbeiten.

Wir erinnern daran, dass sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder letzte Woche nicht auf den Vorschlag der Europäischen Kommission einigen konnten, der Ukraine ein „Reparationsdarlehen“ in Höhe von 140 Milliarden Euro zu gewähren, das durch eingefrorene russische Vermögenswerte gesichert ist.

