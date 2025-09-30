Selenskyj enthüllt die ersten Details der ukrainischen Mission in Dänemark

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Militär hat bereits mit der Entsendung einer Mission nach Dänemark begonnen, um seine Erfahrungen in der Drohnenabwehr zu teilen.

Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram.

„Die Jungs sind angekommen, um an gemeinsamen Übungen mit Partnern teilzunehmen, die die Grundlage für ein neues System zur Abwehr russischer und anderer Drohnen bilden könnten“, sagte der Präsident.

Er betonte, dass die ukrainische Erfahrung heute die wichtigste in Europa ist. Spezialisten und Technologien aus der Ukraine können ein Schlüsselelement des bevorstehenden Großprojekts – der „Drohnenmauer“ – werden, das die Sicherheit am Himmel garantieren soll.

Nach Angaben des Präsidenten hat der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte heute bereits über den ersten Bericht des Teams aus Dänemark berichtet.

Selenskyj wies den Oberbefehlshaber, den Verteidigungsminister und den Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates an, unverzüglich mit allen europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, die sich an der Einrichtung des Drohnenabwehrsystems beteiligen können.

„Die Ergebnisse der Mission in Dänemark werden den geeigneten Rahmen für die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern bilden“, resümierte der Präsident.