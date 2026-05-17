Selenskyj erörterte mit dem Präsidenten des Europäischen Rates die Beteiligung Europas an den Verhandlungen mit der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Selenskyj und Costa erörterten die Beteiligung Europas an den Verhandlungen über die Beendigung des Krieges sowie die europäische Integration der Ukraine.
Präsident Wolodymyr Selenskyj erörterte mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, die Rolle Europas bei den Verhandlungen über die Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges.
Quelle: : Selenskyj in den sozialen Netzwerken
Zitat: : „Wir haben ausführlich über die Perspektiven des Verhandlungsprozesses für den Frieden in der Ukraine und ganz Europa gesprochen. Ich habe über unsere jüngsten Kontakte mit verschiedenen Führungskräften in Europa und mit der amerikanischen Seite berichtet.
Wir sind uns einig, dass Europa an den Verhandlungen beteiligt sein muss. Es ist wichtig, dass Europa in diesem Prozess eine starke Stimme und Präsenz hat, und es sollte festgelegt werden, wer Europa konkret vertreten wird.“
Details: : Selenskyj und Koshta erörterten zudem die europäische Integration der Ukraine.
„Wir sind bereit für die Eröffnung der Cluster – wir haben den Zeitplan und die dafür erforderliche Kommunikation besprochen“, fügte der Präsident hinzu.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“