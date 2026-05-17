Selenskyj erörterte mit dem Präsidenten des Europäischen Rates die Beteiligung Europas an den Verhandlungen mit der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj und Costa erörterten die Beteiligung Europas an den Verhandlungen über die Beendigung des Krieges sowie die europäische Integration der Ukraine.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erörterte mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, die Rolle Europas bei den Verhandlungen über die Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges.

Quelle: : Selenskyj in den sozialen Netzwerken

Zitat: : „Wir haben ausführlich über die Perspektiven des Verhandlungsprozesses für den Frieden in der Ukraine und ganz Europa gesprochen. Ich habe über unsere jüngsten Kontakte mit verschiedenen Führungskräften in Europa und mit der amerikanischen Seite berichtet.

Wir sind uns einig, dass Europa an den Verhandlungen beteiligt sein muss. Es ist wichtig, dass Europa in diesem Prozess eine starke Stimme und Präsenz hat, und es sollte festgelegt werden, wer Europa konkret vertreten wird.“

Details: : Selenskyj und Koshta erörterten zudem die europäische Integration der Ukraine.

„Wir sind bereit für die Eröffnung der Cluster – wir haben den Zeitplan und die dafür erforderliche Kommunikation besprochen“, fügte der Präsident hinzu.