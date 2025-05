Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland lehnt ständig vorgeschlagene Orte für künftige Verhandlungen ab. Der Grund liegt jedoch nicht in den Ländern, sondern in der Politik des russischen Diktators Wladimir Putin.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Erklärung nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Deutschland.

„Wir sprechen jeden Tag viel darüber und wir sind bereit. Das heißt, die Plattform ist kein Dogma, das Ergebnis ist ein Dogma – das Ende des Krieges, das ist es, was wir wollen. Deshalb sind wir für jedes Format offen, damit Russland nicht wieder sagt: „Aber wir wollen doch gar nicht“… Wie lauten nun die Vorwürfe? Damit es nicht der Vatikan oder Genf ist, oder vielleicht wieder Istanbul, oder vielleicht nicht Istanbul, aufgezwungen von westlichen Ländern“, betonte Selenskyj.

Er erklärte, dass die russische Seite ständig nach Gründen suchen wird, um den Krieg in der Ukraine nicht zu beenden.

„Obwohl es nicht sehr ernst aussieht. Sie wollen nicht in ein neutrales Genf gehen, sondern in die NATO-Türkei. Die Frage ist nicht, um was für ein Land es sich handelt und in welchem Bündnis es sich befindet. Es geht einzig und allein um Putin, darum, sie zu verschieben, ständig nach Gründen zu suchen, um das Format zu verschieben, in dem der Krieg beendet werden soll“, betonte er.

Eine Plattform für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland