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Selenskyj: Europa muss an den Verhandlungen beteiligt sein; es muss festgelegt werden, wer es vertreten wird

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Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Europa muss mit „starker Stimme“ sprechen Europa muss an den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation teilnehmen und durch eine „starke Stimme“ vertreten werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ich habe mit António Costa gesprochen. Vielen Dank für die Unterstützung unseres Staates und unseres Volkes. Wir haben ausführlich über die Aussichten des Verhandlungsprozesses im Interesse des Friedens für die Ukraine und ganz Europa gesprochen“, erklärte Selenskyj.

Der Präsident der Ukraine betonte, dass Europa an den Verhandlungen beteiligt sein müsse. Es sei wichtig, dass Europa in diesem Prozess eine starke Stimme und Präsenz habe, und es müsse festgelegt werden, wer Europa konkret vertreten werde.

„Natürlich haben wir auch über die europäische Integration der Ukraine gesprochen. Wir sind bereit für die Eröffnung von Clustern – wir haben den Zeitplan und die dafür erforderliche Kommunikation besprochen. Ich bin allen dankbar, die uns unterstützen“, fügte der Staatschef hinzu.

Europa in den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation

Zuvor wurde berichtet, dass europäische Staats- und Regierungschefs in letzter Zeit die Möglichkeit prüfen, die Verhandlungen mit Russland wieder aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund erklärte der russische Diktator, er halte den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder für den besten Kandidaten der EU für die Teilnahme an möglichen Verhandlungen zur Beendigung des Krieges.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 254

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