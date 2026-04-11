Selenskyj: Wir hoffen, dass wir den Gefangenenaustausch in Kürze fortsetzen können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj hofft auf eine baldige Fortsetzung des Gefangenenaustauschs mit Russland.

Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte die Hoffnung, dass der Austausch mit Russland in naher Zukunft fortgesetzt wird.

Quelle: : Ansprache des Präsidenten

Wörtliches Zitat: : „Sowohl Kriegsgefangene als auch Zivilisten – wir denken an alle. Wir hoffen, dass wir den Austausch in naher Zukunft fortsetzen können. Zumindest von unserer Seite aus tun wir alles dafür.“

Details: : Selenskyj merkte an, dass der Austausch, der am 11. April stattfand, „lange vorbereitet“ worden sei.

„Jede Rückkehr unserer Leute ist wichtig. Wir denken an alle. Wir suchen nach jedem Nachnamen. Manchmal finden wir Menschen erst nach Jahren, wenn man nichts über sie wusste, und das Wichtigste ist, dass man sie nach Hause, in die Ukraine, zurückbringen kann“, fügte er hinzu.

Hintergrund: Am 11. April führten die Ukraine und Russland einen Gefangenenaustausch durch, bei dem 175 Soldaten und 7 Zivilisten zurückgebracht werden konnten.