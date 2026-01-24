Selenskyj: In der Nacht hat Russland Kiew und 4 Regionen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj: Russland hat die Ukraine in der Nacht massiv angegriffen, das Hauptziel ist die Energieversorgung. Wir brauchen Hilfe bei der Luftabwehr, um kritische Infrastrukturen zu schützen.

Russland hat nachts massiv ukrainische Regionen angegriffen – Kiew und die Region, Sumy, Charkiw und Tschernihiw.

*:* Präsident Wolodymyr Selenskyj

*:* Laut Selenskyj war das Hauptziel der Russen in Kiew und in der Region die Energie.

Selenskyjs direkte Rede: „Jeder dieser russischen Angriffe auf den Energiesektor beweist, dass wir die Lieferung von Luftabwehrsystemen nicht aufschieben können. Wir können vor diesen Angriffen nicht die Augen verschließen, wir müssen reagieren, und zwar mit Nachdruck.

Wir zählen auf die Reaktion und Unterstützung aller unserer Partner. Jede Rakete für Patriot, NASAMS und alle anderen Systeme hilft, kritische Infrastrukturen zu schützen und die Menschen durch die Kälte des Winters zu bringen.“

*:*: In der Nacht zum 24. Januar startete der Feind einen kombinierten Angriff auf die Ukraine, bei dem verschiedene Arten von Luft- und Bodenraketen sowie Angriffsdrohnen zum Einsatz kamen. Die Luftwaffe meldete 396 gesichtete Luftangriffsfahrzeuge.