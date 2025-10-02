Im September stellte DTEK die Stromversorgung von 424.000 Familien nach feindlichen Angriffen wieder her

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im September haben die Ingenieure von DTEK die Stromversorgung von 424.000 Familien wiederhergestellt, deren Haushalte durch feindlichen Beschuss abgeschnitten waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass es den Stromingenieuren innerhalb eines Monats gelungen ist, die Stromversorgung für fast 186.000 Familien in der Region Dnipro wiederherzustellen, die aufgrund feindlicher Angriffe ohne Strom waren.

In der Region Donezk haben die Energieversorgungsunternehmen im ersten Monat des Herbstes die Stromversorgung für mehr als 164.000 Familien in der Region wiederhergestellt.

In der Region Odessa versorgten die Energieversorger 60,4 Tausend Familien nach den Angriffen wieder mit Strom.

Auch im September setzte der Feind seine Angriffe auf Kiew und die Region Kiew fort. Im Laufe des Monats stellten Stromtechniker die Stromversorgung von mehr als 11.000 Einwohnern in der Region und 2.400 Familien in der Hauptstadt wieder her.