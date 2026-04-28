Die Spezialeinheiten haben einen Stützpunkt russischer „Iskander“-Raketen auf der Krim getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 28. April haben Drohnen der Middle-Strike-Einheiten der Spezialeinheiten einen Lagerort für die operativ-taktischen Raketenkomplexe „Iskander“ auf der vorübergehend von Russland besetzten Krim getroffen.

Quelle: Pressedienst der SSO in den sozialen Netzwerken

Details: Es wird darauf hingewiesen, dass sich die versteckte Ausrüstung auf dem Gelände einer ehemaligen Raketenbasis in der Nähe der Ortschaft Owraschki, 40 Kilometer östlich des besetzten Simferopols, befand. Von dort aus hätten die Raketen die Frontlinie oder Städte im Hinterland der Ukraine innerhalb weniger Minuten erreichen können.

Mitglieder der Untergrundbewegung des Widerstands haben wiederholt den Abschuss feindlicher Raketen von diesem Standort aus dokumentiert.

Die Spezialeinheiten veröffentlichten zudem ein Video des Treffers.

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