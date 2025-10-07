Der Sprachen-Ombudsmann erhielt 27 Prozent mehr Beschwerden als im letzten Jahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die meisten dieser Beschwerden kamen aus Kiew. Auch in den Regionen Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk häuften sich die Beschwerden über Verstöße gegen die Sprachgesetzgebung.

Die Kommissarin für den Schutz der Staatssprache berichtete, dass sie für drei Viertel des Jahres 2025 2.227 Beschwerden von Ukrainern über Verstöße gegen das Gesetz erhalten hat. Das sind 27 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres (1.633).

Die Mehrzahl der Verstöße betraf:

das Fehlen einer ukrainischen Version von Webseiten – 26% (574 Beschwerden); Sprache der Außenwerbung und Beschilderung – 20% (443 Beschwerden); Verstöße im direkten Dienst – 18% (397 Beschwerden); Bereich Bildung – 7% (145 Beschwerden); Bereich Kultur – 5% (112 Beschwerden); Verstöße in medizinischen Einrichtungen – 4% (93 Beschwerden). Darüber hinaus betrafen die Beschwerden Informationen über Waren und Dienstleistungen (auf Etiketten, Quittungen, Speisekarten), Verstöße in den Medien, im Transportwesen, im Buchverlagswesen, im Sport und in anderen Bereichen.

Nach Angaben des Ombudsmannes kamen die meisten Beschwerden aus Kiew. 39% der Beschwerden (870) wurden von dort eingereicht. Auch in den Regionen Odessa (339 Beschwerden), Charkiw (286 Beschwerden) und Dnipropetrowsk (201 Beschwerden) wurden häufig Verstöße gegen die Sprachengesetzgebung beanstandet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Polizei in Kiew einen Bericht über den Verwalter eines Clubs im Bezirk Holosiivskyj erstellt hat, in dem die Besucher Lieder auf Russisch sangen.

Der Ombudsmann für Sprachen gab eine Erklärung zu Putins Forderungen ab