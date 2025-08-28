Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die direkte Finanzierung des Personenverkehrs aus dem Haushalt ist das effektivste Modell der staatlichen Unterstützung für die Bahnindustrie.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Aussage des Doktors der technischen Wissenschaften, Professor Andrij Prokhorchenko, in einem Blogbeitrag auf der CTS.

„Im Kontext eines groß angelegten Krieges stellt der Staat bereits Mittel für die Verluste des Passagiersegments der Ukrsalisnyzja bereit. Dies ist eine normale internationale Praxis, da die Eisenbahn eine wichtige soziale Funktion erfüllt“, so der Experte in seinem Beitrag.

Seiner Meinung nach ist die Praxis, die Kosten für den Personenverkehr auf den profitablen Güterverkehr abzuwälzen, überholt. Die weltweite Erfahrung zeigt, dass transparente staatliche Subventionen die Qualität der Dienstleistungen verbessern, die Erschwinglichkeit der Tarife aufrechterhalten und eine nachhaltige Mobilität der Bürger gewährleisten können.

Prokhorchenko betonte, dass es in der EU und den USA öffentliche Dienstleistungsverträge (PSO) gibt, die die Transportunternehmen für ihre Kosten entschädigen, ohne das Wettbewerbsumfeld zu stören.

Zur Erinnerung: Die ukrainische Eisenbahn macht systematisch Verluste im Personenverkehr. In diesem Jahr hat die Regierung einige Verpflichtungen gegenüber Ukrsalisnyzja übernommen. Experten erwarten eine ähnliche Entscheidung für 2026.

Gleichzeitig meldete Ukrsalisnyzja im Mai und Juni 2025 ein Rekordfrachtaufkommen von 16,3 Millionen Tonnen bzw. 16,2 Millionen Tonnen. Dies sind die höchsten monatlichen Volumina seit dem Beginn des Krieges in vollem Umfang.