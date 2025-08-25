Der Staatliche Statistikdienst hält den "Borschtsch-Index" für einen falschen Indikator

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Leiter des Staatlichen Statistikamtes, Arsen Makartschuk, hat gesagt, dass es falsch ist, die Inflation nur anhand des „Borscht-Sets“ zu beurteilen.

Der Borschtsch-Index ist kein statistischer Indikator. Er wird von keiner europäischen Regelung verlangt. Dies erklärte der Leiter des staatlichen Statistikdienstes Arsen Makartschuk.

Ihm zufolge gibt es für Borschtsch kein allgemeingültiges Rezept, und daher wird die Berechnung seines Wertes immer subjektiv sein.

„Jeder kocht Borschtsch auf unterschiedliche Weise, nimmt unterschiedliche Mengen an Produkten, unterschiedliche Volumina. Wir haben versucht, eine solche Berechnung selbst vorzunehmen. Sie ist maximal voreingenommen, denn wir haben uns von dem Rezept leiten lassen, das uns gefällt, während andere Leute vielleicht andere Proportionen bevorzugen“, erklärte der Leiter des staatlichen Statistikkomitees.

Gleichzeitig hat die Abteilung versucht, die Kosten für einen Drei-Liter-Topf Borschtsch zu berechnen. Den Berechnungen zufolge kostet magerer Borschtsch in der Region Charkiw etwa 80 Hrywnja und mit Fleisch – 141,80 Hrywnja.

Wie Makarchuk anmerkte, ist es falsch, die Inflation nur nach dem „Borschtsch-Set“ zu berechnen.

„Wir essen nicht jeden Tag und ausschließlich Borschtsch. Um die Inflation zu bewerten, ist es wichtig, ein viel breiteres Set zu haben, das nicht nur Produkte, sondern auch Zahlungen für Versorgungsleistungen, Energie, Kraftstoff und andere Haushaltsausgaben umfasst“, betonte er.