​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Witalij Kukol, der geholfen hat, die Region Sumy vor der russischen Invasion zu verteidigen, wurde des illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden.

Der Bewohner des Dorfes Kam’yanka der Region Sumy Witalij Kukol, der geholfen hat, die Region vor der russischen Invasion zu schützen, wurde des illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden. Darüber berichtet Suspilne.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht beschlossen hat, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren zu verurteilen. In Anbetracht der Art der Straftat, des Fehlens schädlicher Folgen und positiver vorprozessualer Merkmale hält es das Gericht jedoch für möglich, Kukol von der Verbüßung der Strafe zu befreien und ein Jahr zur Bewährung auszusetzen.

In einem Kommentar an „Suspilny“ sagte Kukol, dass er Berufung einlegen werde. Er versprach auch, sich an den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden, falls nötig. Kukol beschuldigte die Staatsanwaltschaft außerdem der „Verdrehung von Tatsachen“.

Die Staatsanwaltschaft der Region Sumy wies darauf hin, dass der Mann verurteilt wurde, weil er sich weigerte, seine Waffen nach der Räumung der Region Sumy abzugeben.

Nach Angaben der Polizei stellt Kukol, der bereits sechsmal verurteilt wurde, unter anderem wegen illegalen Besitzes von Munition und Drogen, an seinem Wohnort Waffen her. Gleichzeitig weigert er sich, die Waffen freiwillig herauszugeben. Bei einer Durchsuchung beschlagnahmten die Gesetzeshüter ein Gewehr, zwei Pistolen und Schießpulver.

„Wegen des illegalen Besitzes dieses Arsenals wurde der Angeklagte angeklagt“, fügte die Staatsanwaltschaft hinzu.