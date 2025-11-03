Das State Bureau of Investigation hat eine Untersuchung zu einem Raketenangriff auf eine Militärbasis in der Region Dnipro eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das State Bureau of Investigation hat eine Voruntersuchung zu den Todesfällen und Verletzungen ukrainischer Soldaten durch den russischen Beschuss in der Region Dnipro am 1. November eingeleitet.

Quelle: State Bureau of Investigation

Wörtlich: „Nach vorläufigen Informationen hat der Feind am 1. November gegen 17:00 Uhr einen Raketenangriff auf den Einsatzort des ukrainischen Militärs gestartet. Der Angriff hatte Tote und Verletzte zur Folge.

Ein Untersuchungsteam des State Bureau of Investigation ist sofort am Ort des Geschehens eingetroffen und führt die notwendigen Ermittlungsmaßnahmen durch, um alle Umstände der Tragödie aufzuklären.“

Einzelheiten: Bei der Untersuchung wird geprüft, ob die Sicherheitsanforderungen an das Personal während des Luftangriffs erfüllt wurden und ob der Schutzraum des Militärs ordnungsgemäß organisiert war.

Die vorgerichtliche Untersuchung wird gemäß Teil 4 des Artikels 425 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Vernachlässigung des Militärdienstes unter Kriegsrecht) durchgeführt.

Was zuvor geschah:

Am 2. November meldete die militärische Gruppierung ‚Wostok‘, dass es bei einem feindlichen Angriff am 1. November in der Region Dnipro Tote und Verwundete unter den Streitkräften gab.

Der TSN-Journalist Dmytro Swjatnenko sagte, dass sein Bruder, ein militärischer Drohnenpilot, Wolodymyr, am 1. November getötet wurde, als eine russische ballistische Rakete den Ort traf, an dem die Soldaten ausgezeichnet wurden