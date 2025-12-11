Stromanlagen in mehreren Regionen wurden von der Russischen Föderation angegriffen, es gibt Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 11. Dezember hat der Feind Stromanlagen in mehreren Regionen der Ukraine angegriffen. Infolgedessen sind die Verbraucher in der Region Odessa am Morgen ohne Strom.

Dies berichtet Ukrenerho.

„Die Notreparaturarbeiten haben bereits begonnen. Die Stromtechniker tun alles, um die vom Feind beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen“, teilte das Unternehmen mit.

Nach Angaben von Ukrenerho entspricht der Stromverbrauch den saisonalen Indikatoren. Heute, am 11. Dezember, lag er um 9:30 Uhr auf dem gleichen Niveau wie zur gleichen Zeit am Mittwoch zuvor.

Gestern, am 10. Dezember, wurde der Tageshöchstverbrauch am Vormittag gemessen. Er lag auf dem gleichen Niveau wie der Höchstwert des Vortages – am Dienstag.

Es wird darauf hingewiesen, dass heute den ganzen Tag über ein sparsamer Umgang mit Energie erforderlich ist.

„Bitte schränken Sie den Gebrauch von leistungsstarken Elektrogeräten so weit wie möglich ein. Wenn möglich, verschieben Sie energieintensive Prozesse in die Nachtstunden – nach 23:00 Uhr“, raten die Stromingenieure.

Zur Erinnerung:

Am Donnerstag, den 11. Dezember, werden in allen Regionen der Ukraine Stromabschaltungen durchgeführt.