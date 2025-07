Stromausfall im gesamten besetzten Gebiet der Region Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Region Saporischschja unter russischer Besatzung ist die Stromversorgung unterbrochen worden.

Dies teilte der Leiter der Besatzungsverwaltung der Region Saporischschja unter russischer Kontrolle, Jewhen Balytskyj, mit.

Der Bericht über einen vollständigen Stromausfall in der besetzten Region erschien um 12:27 Uhr.

Balytskyj machte keine Angaben zu den Gründen für den Stromausfall. Nach Angaben des Leiters der besetzten Region wird derzeit an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet.

Zuvor, am 17. Juli, hatte der Leiter der Besatzungsverwaltung der Region Saporischschja die Ukraine beschuldigt, Hochspannungsanlagen getroffen zu haben, was seiner Meinung nach zu Stromausfällen in einigen besetzten Städten führte.

Um es kurz zu machen:

Der Feind hat eine Stromleitung getroffen, die das vorübergehend besetzte Kernkraftwerk Saporischschja mit dem Vereinigten Energiesystem der Ukraine verbindet, und einen Stromausfall in der Anlage verursacht.