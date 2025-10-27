In Sumyshchyna haben die Russen eine Infrastruktureinrichtung getroffen, es gibt Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Den Rettungskräften ist es gelungen, alle Brandherde zu löschen. Es gibt keine Todesopfer infolge des Angriffs.

In der Region Sumy haben die russischen Truppen ein Infrastrukturobjekt getroffen, es gab einen Brand. Darüber berichtete am 27. Oktober der staatliche Notdienst.

Es wird festgestellt, dass es den Rettern gelungen ist, alle Brandherde zu beseitigen.

Es gibt keine Todesopfer infolge des Einschlags.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Oleg Grigorov, blieb ein Teil der Gemeinde Sumy aufgrund der feindlichen Angriffe vorübergehend ohne Stromversorgung.

Der Leiter der MVA Sumy Serhij Krivosheenko fügte hinzu, dass einige Einwohner von Sumy ohne Licht sind. Eine der Wasserentnahmestellen arbeitet mit Notstromquellen.

Wir erinnern daran, dass in der Ukraine am Montagmorgen, dem 27. Oktober, Notpläne für Stromausfälle eingeführt wurden.