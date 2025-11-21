Swyrydenko gab eine Erklärung über die Reduzierung von Stromausfällen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Entsprechende Aufgaben wurden von der regionalen Militärverwaltung an Unternehmen und Manager vergeben, um die Menschen mit Licht und Wärme zu versorgen.

In den kommenden Tagen sollen die Stromausfälle in der Ukraine reduziert werden. Dies teilte Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko am Freitag, den 21. November in Telegram mit.

Ihr zufolge hat das Regierungsteam ein Treffen mit den Leitern der regionalen Militärverwaltungen abgehalten, um die Stromversorgung der Gemeinden nach dem Beschuss zu stabilisieren.

Swyrydenko merkte an, dass sie während des Treffens Berichte über die Situation bei der Versorgung der Menschen und der kritischen Infrastruktur vor Ort mit Licht und Wärme hörten. Außerdem wurden Möglichkeiten diskutiert, die Dauer der Stromausfälle zu verkürzen.

„Stellen Sie den Ministerien, Unternehmen und Managern der regionalen Militärverwaltung entsprechende Aufgaben. Wir gehen davon aus, dass wir die Abschaltungen in den kommenden Tagen reduzieren können“, sagte der Regierungschef. Wir werden daran erinnern, dass am Samstag, den 22. November, in der Ukraine Stromausfälle geplant sind, aber ihr Umfang wird reduziert werden. Infolge des russischen Angriffs am 19. November haben in der Ukraine alle drei Kernkraftwerke die Verbindung zu je einer der Stromleitungen verloren. Infolgedessen haben vier der neun Reaktoren ihre Leistung reduziert.