Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Hubschrauber mit Maschinengewehrbewaffnung zeigen hohe Effizienz, hat der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte betont.

Die ukrainische Luftverteidigung hat in den letzten 12 Monaten mehr als 3.200 „Schahedin“ abgeschossen. Das sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Olexander Syrskyj, in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Syrskyj sprach über den Zustand und die Aussichten der ukrainischen Luftverteidigung: Die Armee erhöht aktiv die Anzahl der High-Tech-Luftverteidigungssysteme und rüstet mobile Schießgruppen auf, indem sie sie mit Visieren mit künstlicher Intelligenz ausstattet.

Er wies darauf hin, dass die Heeresfliegerei eine beachtliche Wirksamkeit gegen Drohnen gezeigt hat.

„Die Heeresfliegerei hat sich sehr gut bewährt: Hubschrauber, die mit Maschinengewehren bewaffnet sind, zeigen große Effektivität. Ich kann sagen, dass sie von August letzten Jahres bis August dieses Jahres mehr als 3.200 Drohnen vom Typ Schahed abgeschossen haben – das sind beeindruckende Zahlen“, betonte er.

Darüber hinaus setzt die Armee aktiv Leichtflugzeug- und Flugabwehrraketentruppen ein.

Der General fügte hinzu, dass Abfangdrohnen ein vielversprechender Bereich der Entwicklung sind.

„Wir haben hier viele Entwicklungen, die in aller Ruhe mit so bekannten Firmen wie Merops konkurrieren können“, sagte Syrskyj und präzisierte, dass Pläne zum verstärkten Einsatz solcher Systeme weiter umgesetzt werden.

Zuvor hatte die KPD darauf hingewiesen, dass die Ukraine über die Mittel verfügt, modernisierte Versionen der Schahed-Angriffsdrohnen und sogar deren reaktive Varianten zu bekämpfen.